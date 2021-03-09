إزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى - الدلنجات - كفر الدوار - بدر"عن إزالة 10 حالات تعدي على 1245 م2 عبارة عن:- إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 588 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى بجمعية الربعمائة عبارة عن أسوار طولية وأرضية بالطوب الأبيض،و إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 507 م٢ بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.وتم إزالة أعمدة وسملات وبناء مخالف بالمهد بمساحة 90 م٢ بنطاق قرية كوم اشو بكفر الدوار، إيقاف حالة بناء بمنطقة الوكيل، مصادرة المواد المستخدمه، إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 60 م٢ خارج الحيز بنطاق وحدة أم صابر بمركز بدر عبارة عن مباني مخالفة بالطوب الأبيض الحجري.