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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يلتقي بكهنة الإيبارشية البطريركية في مدرسة الكلمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:55 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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التقى صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بآباء كهنة الإيبارشية، وذلك في لقائهم فيما يخص مدرسة الكلمة، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

وقال النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك: إن مدرسة الكلمة هي تجمع للآباء يتم فيه قراءة إنجيل الأحد والتأملات الخاصة به، وتبادل الخبرات حوله.

وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية أن هذه المدرسة تعد إحدى فعاليات سنة كلمة الله.

ومن جهة أخرى زار الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، كنيسة مار مرقس الرسول بالجلاوية، وترأس نيافته صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات الرعية، وذلك وفقًا لبيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان في استقبال نيافته وشاركه في الصلاة الأب إسطفانوس دانيال، راعي الكنيسة.

وتستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.

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