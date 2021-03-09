45 مستوطنًا يقتحمون باحات المستجد الأقصى

اقتحم 45 مستوطنًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت مصادر محلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هؤلاء المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.