45 مستوطنًا يقتحمون باحات المستجد الأقصى
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:05 م
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اقتحم 45 مستوطنًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هؤلاء المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وقالت مصادر محلية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هؤلاء المستوطنون اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاتها، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.