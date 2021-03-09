رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد فراج: الوجود في الندوة التثقيفية شرف.. وصدق الكلمات تصل للجمهور بقوة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:03 م
محمد فراج
محمد فراج
محمد قدري
طباعة
قال الفنان محمد فراج، إنه سعيد وفخور بالكليف والتشريف الذي حظي به اليوم بالوجود بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والاحتفال بيوم الشهيد أم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة المصرية وأهالي الشهداء والمصابين.

وأضاف في تصريحات لـ الدستور، إنه تم الاتفاق معه منذ يومين على الكلمة التي قالها اليوم عن الشهيد، وكانت عبارة عن أفكار حتى تم الاتفاق على الصيغة النهائية للكلمة التي ظهرت على الشاشة قبل قليل.

وعبر عن سعادته بردود الفعل الفورية من الرئيس والحضور خاصة أنها للمرة الثانية التي يتم تكليفه بالتواجد في هذا الحدث بعد وجوده على خلفية مشاركته في فيلم الممر وإشادة الجمهور والمواطنين بما قدمه، مؤكدا أن أهم عوامل نجاح الكلمات التي يقدمها الفنان في رسائله هي الصدق.

وأضاف أن الفنان ليس من مهامه الوجود أمام الكاميرات فقط في أداء تمثيلي ولكن للفنانين أدوار مهمة للغاية مثل الدعم والتواجد في الأدوار الداعمة والتثقيفية الهامة بسبب المصداقية والعلاقة الطيبة التي ارتبط بها مع الجمهور خلال فترة عمله.

واختتم بأنه في حالة تكليفه بالوجود في مثل هذه المناسبات 100 مرة سيكون موجود وبلا تردد فهو فخر وشرف لأي مواطن على أرض مصر.

وأقيمت اليوم الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة، بحضور الرئيس السيسي، وقادة القوات المسلحة.

جاءت الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي