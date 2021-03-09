محمد فراج: الوجود في الندوة التثقيفية شرف.. وصدق الكلمات تصل للجمهور بقوة

قال الفنان محمد فراج، إنه سعيد وفخور بالكليف والتشريف الذي حظي به اليوم بالوجود بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، والاحتفال بيوم الشهيد أم الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة المصرية وأهالي الشهداء والمصابين.وأضاف في تصريحات لـ الدستور، إنه تم الاتفاق معه منذ يومين على الكلمة التي قالها اليوم عن الشهيد، وكانت عبارة عن أفكار حتى تم الاتفاق على الصيغة النهائية للكلمة التي ظهرت على الشاشة قبل قليل.وعبر عن سعادته بردود الفعل الفورية من الرئيس والحضور خاصة أنها للمرة الثانية التي يتم تكليفه بالتواجد في هذا الحدث بعد وجوده على خلفية مشاركته في فيلم الممر وإشادة الجمهور والمواطنين بما قدمه، مؤكدا أن أهم عوامل نجاح الكلمات التي يقدمها الفنان في رسائله هي الصدق.وأضاف أن الفنان ليس من مهامه الوجود أمام الكاميرات فقط في أداء تمثيلي ولكن للفنانين أدوار مهمة للغاية مثل الدعم والتواجد في الأدوار الداعمة والتثقيفية الهامة بسبب المصداقية والعلاقة الطيبة التي ارتبط بها مع الجمهور خلال فترة عمله.واختتم بأنه في حالة تكليفه بالوجود في مثل هذه المناسبات 100 مرة سيكون موجود وبلا تردد فهو فخر وشرف لأي مواطن على أرض مصر.وأقيمت اليوم الندوة التثقيفية الـ 33 بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والمقامة فى مركز المنارة، بحضور الرئيس السيسي، وقادة القوات المسلحة.جاءت الندوة التثقيفية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، والذى يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.