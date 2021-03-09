2411 إصابة و25 وفاة بكورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2411 إصابة جديدة و25 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 479 ألفًا و391 حالة وقد تعافى منها 447 ألفًا و41 حالة، بينما توفي 8757 حالة، كما تتواجد بالمستشفيات 1611 حالة منها 338 حالة بالعناية المركزة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 830 ألفًا و655 شخصًا.وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي بورغنلاند 185، وكارينثيا 215، والنمسا السفلى 505، والنمسا العليا 323، وسالزبورغ 234، وستيريا 398، وتيرول 137، وفورارلبرغ 40، وأخيرًا العاصمة فيينا 374 حالة.