رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: لقاح كورونا لا يتسبب في الإصابة بالفيروس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:32 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم بلقاح كورونا لا يتسبب في إصابة الشخص، مشيرة إلى أنها تدفع جهاز المناعة للاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.

وأضافت أن لقاحات فيروس كورونا تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت"، ما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم، موضحة أن اللقاحات المعطلة هي لقاحات تحتوى على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووى له، ومن بين هذه اللقاحات لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال ولقاح السعار ولقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأشارت إلى أن اللقاحات الحية المضعفة هى لقاحات تحتوى على الفيروس حى، ولكن تم إضعاف الحامض النووى، بحيث يصبح قادرًا على إنتاج المناعة ولا يتسبب فى المرض ومن بينها لقاح شلل الأطفال الفموى سابين ولقاح الحمى الضفراء ولقاحات الحصبة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت، الخميس الماضى، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بكل المحافظات، حيث تعد مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن "15355".

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 9-3-2021

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

التشيك: رصد 7 حالات من سلالة كورونا «الجنوب إفريقية»

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
---
الحوار المجتمعى
المزيد

الثقافة

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي

الجمعة.. «القومى للمسرح» يقيم دراسة نقدية تتناول عرض «لحظة حب»

«الفنون التشكيلية» يحتفي بالدكتورة زينب عبدالعزيز بمعرض استعادي في قاعة الباب

أحدث إصدارات دار «البلسم» لكتب الأطفال