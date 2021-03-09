الصحة: لقاح كورونا لا يتسبب في الإصابة بالفيروس

أكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم بلقاح كورونا لا يتسبب في إصابة الشخص، مشيرة إلى أنها تدفع جهاز المناعة للاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس أو البكتيريا.وأضافت أن لقاحات فيروس كورونا تحتوي على أجزاء من الفيروس تم إضعافها أو تعطيلها "فيروس ميت"، ما يؤدى إلى حدوث استجابة مناعية داخل الجسم، موضحة أن اللقاحات المعطلة هي لقاحات تحتوى على الفيروس المنتج مخبريًا بعد تدمير الحامض النووى له، ومن بين هذه اللقاحات لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال ولقاح السعار ولقاح الإنفلونزا الموسمية.وأشارت إلى أن اللقاحات الحية المضعفة هى لقاحات تحتوى على الفيروس حى، ولكن تم إضعاف الحامض النووى، بحيث يصبح قادرًا على إنتاج المناعة ولا يتسبب فى المرض ومن بينها لقاح شلل الأطفال الفموى سابين ولقاح الحمى الضفراء ولقاحات الحصبة.وكانت وزارة الصحة والسكان قد أطلقت، الخميس الماضى، حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بكل المحافظات، حيث تعد مصر أول دولة تبدأ حملة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد بالقارة الإفريقية.يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة www.egcovac.mohp.gov.eg للمزيد من المعلومات والاستفسار عن اللقاح يرجى الاتصال على الخط الساخن "15355".