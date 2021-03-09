«قصة صورة» لصلاح جاهين وسعاد حسني أثناء تصوير «المتوحشة»

علاقة صداقة قوية جمعت بين الشاعر والمؤلف صلاح جاهين، والفنانة الراحلة سعاد حسني، منذ لقائهما في موسكو الروسية عام 1964، أثناء تصوير السندريلا لفيلم "الناس والنيل"، واتجهت مع المخرج يوسف شاهين لزيارة "جاهين"، إذ كان في رحلة علاج هناك، ومن بعدها نجحت هذه العلاقة أن يثمر عنها عدة أعمال سينمائية وتليفزيونية، ومن بينها فيلم "المتوحشة" الذي تم إنتاجه في 1979، وأخرجه سمير سيف، وشارك في بطولته بجانب سعاد حسني كل من محمود عبدالعزيز، ليلى فوزي، توفيق الدقن، ورجاء حسين، وغيرهم، وساهم جاهين في الفيلم بتأليف الأغاني والاستعراضات، فضلا عن السيناريو والحوار بجانب إبراهيم الموجي، وجان أنوي.وفي صورة قديمة أثناء تصوير فيلم "المتوحشة"، زار صلاح جاهين كواليس التصوير في إحدى المرات، والتقطت لهم هذه الصورة، وظهر جاهين بجوار السندريلا وهي تضحك، ويرافقهم مدير التصوير كمال كريم، وتوفيق الدقن، والمخرج سمير سيف.بهية فتاة استعراض في فرقة تجوب الموالد والتي يتمحور حولها عمل الفرقة كله، في إحدى الليالي تقع بهية بنظرها على أشرف، ينمو الحب بين البنت الفقيرة والكاتب الثري، تترك الفرقة بحثًا عن طريقة أخرى لاكتساب الرزق، فتعمل في أحد المصانع، يبحث عنها أشرف ويعلم بمكانها ويعترف لها بعزمه على الزواج منها فتذهب معه.جدير بالذكر أن آخر أعمال سعاد حسني كانت عملا إذاعيا شعريا صوتيا باسم "عجبي" من رباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة "المكنجي" لصلاح جاهين كذلك، إبان إنتفاضة الأقصى دعما للشعب الفلسطيني.