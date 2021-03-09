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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي المنوفية يطالبون بتوفير مكان آخر لتلقي لقاح كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ولاء القاضى
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طالب أهالي محافظة المنوفيه بتخصيص مركز لتلقي لقاح كورونا، وتقدم الدكتور أسامة فهيم منصور، استشاري الامراض الصدرية وعضو مجلس الشيوخ، بطلب إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الأقليم، بتوفير مركزًا لتطعيم لقاح كورونا، تخفيفًا على المواطنين بسبب بعد المسافة من مستشفى الحميات بمنوف.


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هناك منفذ واحد للقاح، بمستشفى حميات منوف، لاستقبال أبناء المحافظة، وسيعاني أهالي قويسنا وبركة السبع وتلا وشبين الكوم، بسبب المسافة والتزاحم، مشيرًا إلى وجود محافظات، تم تحديد فيها أكثر من مركز، واقترح النائب أن يكون المركز الثاني في شبين الكوم.



ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، الطلب المقدم من الدكتور أسامة فهيم، إلى مديرية الصحة، لدراسة ولا مانع بعمل مذكرة للعرض على الوزارة، لإمكانية تنفيذ منفذ أخر، ومن جانبه أشار الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، أن الطلب سيتوجه إلى مراكز الفيروسات بالوزارة لبحث إمكانية إقامة مركز أخر

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