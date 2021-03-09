التضامن: صرف دعم «تكافل وكرامة» الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات برنامج "كرامة" عن شهر مارس، الأسبوع المقبل، للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و257 ألف مستفيد، بالإضافة إلى مستفيدي "تكافل" البالغ عددهم حوالي 2 مليون و91 ألف.وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الاعاقة.