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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تكشف عن نصائح وتوصيات لمزارعي الفلفل

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 م
زراعة الفلفل
زراعة الفلفل
عبدالناصرمحمد
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أعدت وزارة الزراعة عددا من التوصيات والبرامج الإرشادية التوعوية من قبل الإدارة المركزية للبساتين لمزارعي الفلفل، وأهمية توصيل المعلومات والإرشادات الزراعية بشكل مبسط للمزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي، وزيادة الإنتاج ومواجهة التغير المناخى على النبات تفاديا لعدم تساقط الثمار، وكيفية معالجة ضعف التزهير.

وقال تقرير وزارة الزراعة، إن ضعف معدلات التزهير فى الفلفل من المشاكل المطلوب لحلها بالنسبة لضعف التزهير وزيادة نسبة التنفيل، تتمثل فى عدة إجراءات، منها التوقف عن التسميد الآزوتى تمامًا، ويمكن استخدامه فى أضيق الحدود لو النمو ليس كبيرا، ويستخدم فقط في صورة نترات كالسيوم أو سلفات نشادر ولا يزيد عن 3-4 كيلو لأي منهما، تقليل معدلات الري عن المعتاد (شبة تصويم) على أن يكون الري آخر النهار دائمًا، إضافة 4-5 لتر حامض فسفوريك مع الري لمدة ريتين متتاليتين.

- سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 2.5 كيلو لأى منهما الرش صباحا بالمخلوط التالي (400 جم طجالب بحرية + 500 جم عناصر عالى الماغنسيوم والمنجنيز والحديد + 25 سم سيتوكينين 300 لتر ماء للفدان)، يليها رشة بالكالسيوم بورون بمعدل 1.5 – 2 سم للتر أو 3 لتر حقنًا مع مياه الري (منفرد)، مشيرا إلى أن الإصابة بـالحلم الأكاروسي على الفلفل يسبب تشوه وتجعد القمم النامية، ولابد من المكافحة بالرش بأحد المبيدات التالية خلطًا مع الزيت المعدني الصيفى، أبامكتين 5.6% AbamectinEC بمعدل 30 سم لكل 100 لتر ماء مع الزيت الصيفيى، بالتبادل مع افيدور Envidor 240 SC – اورتس Ortus 5% SC، كينج بو King bow 2.4 ES.

ولزيادة تحجيم الثمار، أكد التقرير، أن استخدام واحد او اكثر من المعاملات التالية، أولًا: استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 كجم رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 الى 20 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان، ثانيًا: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشًا للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين، ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 15 الى 20 سم للفدان علي 300 لتر للفدان

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