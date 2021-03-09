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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي نصر النوبة يشيعون جثمان شهيد «التوك توك» بأسوان (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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شيع عدد كبير من أهالي قرية شاترمه بمركز نصر النوبة التابعة لمحافظة أسوان، اليوم، جثمان أبن القرية الذي لقي مصرعه أمس أثر إطلاق النار عليه أثناء استقلاله التوك توك الخاص به، والسعي وراء لقمة عيشه.

وجاء ذلك مع ترديد كلمات لا أله الا الله '' الشهيد '' حبيب الله، نظرًا لأنه لقى مصرعه خلال سعيه وراء رزقه، ووسط حالة مليئة من الحزن والأسى.


وكانت شهدت قرية المنشية التابعه لمركز ومدينة كوم أمبو، مساء أمس الأثنين، مصرع شخص أثر طلق ناري، وجاء ذلك بعد دخول 2 توك توك إلى القرية وأطلق شخص على الآخر النار وفر هاربًا من القرية.

وكشف أحد أهالي القرية لـ'' الدستور'' أن الشخص المتوفى '' القتيل'' لا ينتمي إلى القرية ولكنه تابع لقرية أخرى بمركز نصر النوبة، وترجع تفاصيل الحادث إلى دخول ٢ توك توك يلحقوا بعضهم أحدهم مكشوف '' تروسيكل'' والأخر عادي إلى القرية وأثناء سيرهم أطلق القاتل طلقة نارية على القتيل وفر هاربًا ولم يتمكن من رؤيته أحدًا.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو، إخطارًا يفيد بمصرع شخص أثر طلق ناري ويدعى '' حسن. ع. ا'' يبلغ من العمر 25عامًا من أحدى قرى نصر النوبة، ولكن تم أطلاق الطلقة النارية عليه أثناء استقلاله وملاحقته من توك توك آخر مكشوف '' تروسيكل''، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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