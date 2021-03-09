البيت الأبيض يشيد بشجاعة الأمير هاري وزوجته

أشاد البيت الأبيض بشجاعة الأمير هاري وزوجته بعد المقابلة​ مع الإعلامية أوبرا وينفري والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت المتحدة باسم الإدارة الامريكية جين ساكي "إن التحدث عن المعارك الشخصية خصوصا في موضوع الصحة العقلية ورواية أمور شخصية تتطلب شجاعة".وتابعت جين كاشفة أن هاري وميجان يعاملان مثل أي مواطنين عاديين بعد انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.جاءت تصريحات البيت الأبيض عقب المقابلة التي أجراها ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميجان ماركل​ مع الإعلامية أوبرا وينفري وكشفا فيها عن العديد من الامور الخاصة بالعائلة المالكة وطريقة معاملتها لميغان وابنها آرتشي.