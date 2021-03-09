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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض يشيد بشجاعة الأمير هاري وزوجته

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:58 م
الأمير هاري وزوجته
الأمير هاري وزوجته
مروة عنبر
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أشاد البيت الأبيض بشجاعة الأمير هاري وزوجته بعد المقابلة​ مع الإعلامية أوبرا وينفري والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدة باسم الإدارة الامريكية جين ساكي "إن التحدث عن المعارك الشخصية خصوصا في موضوع الصحة العقلية ورواية أمور شخصية تتطلب شجاعة".

وتابعت جين كاشفة أن هاري وميجان يعاملان مثل أي مواطنين عاديين بعد انتقالهما للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

جاءت تصريحات البيت الأبيض عقب المقابلة التي أجراها ​الأمير هاري​ وزوجته ​ميجان ماركل​ مع الإعلامية أوبرا وينفري وكشفا فيها عن العديد من الامور الخاصة بالعائلة المالكة وطريقة معاملتها لميغان وابنها آرتشي.

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