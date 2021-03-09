مصدر أمني: الطفلة المعتدي عليها من شخص بالمعادي «بائعة مناديل»

قال مصدر أمني أن الطفلة التي تعدى عليها أحد الأشخاص داخل مدخل عمارة بمنطقة المعادي، هي بائعة مناديل وكانت متواجدة في الشارع، مضيفا أن المكان الذي خرجت منه سيدتين لنجدة الطفلة هو معمل تحاليل في الطابق الأرضي من عقار بميدان الحرية بالمعادي، وليست شقة سكنية.ويقوم فريق من مباحث الانترنت ومباحث القاهرة والنيابة العامة بالتحقيق في الواقعة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة وطلب التحريات عن الواقعة.