جامعة طنطا الأولى محليًا في مجال علوم الأرض والبيئة

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصول الجامعة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مجال علوم الأرض والبيئة، وذلك وفقا لمؤشر Nature Index الذي يقيم كل مخرجات البحوث في الجامعات المصرية وذلك عن الفترة من 1 ديسمبر 2019 وحتي 30 نوفمبر 2020.وأضاف أن الجامعة حققت أيضًا المركز السابع في الكيمياء، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يستهدف مخرجات البحث العلمي للجامعة من خلال معدلات النشر والاستشهاد الخاصة بأبحاث ومقالات بحثية انتجتها الجامعة في 82 مجلة علمية عالية الجودة مستهدفة ومفهرسة في هذا المؤشر في أربع مجالات هي علوم البيئة والأرض وعلوم الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة.