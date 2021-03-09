عبدالغفار: التعليم أصبح اقتصادا يشهد العديد من التغييرات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تنظيم الملتقيات والمعارض الدولية الخاصة بالمؤسسات التعليمة، مثل ( بوابة التعليم EDU GATE)، بات أمرا مطلوبا، لتوسيع القاعدة أمام الطلاب للبحث عن البرامج والتخصصات المختلفة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأوروبية.وأضاف الوزير، خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في الملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط (بوابة التعليم EDU GATE)، أن التنافس والتميز بين الجامعات في مثل هذه المؤتمرات والمعارض، يساهم في تنافسية وتقديم الجودة التعليمية المحلية والعالمية، موضحا أن المعرض فرصة لعرض كل المؤسسات المحلية والعالمية والتعليمة.وأشار عبدالغفار، إلى أن التعليم أصبح اقتصادا ويشهد العديد من التغييرات والندوات والتعليمة وفرصة لإظهار الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن هناك دولا كثيرة تعتمد على الناتج المحلي على جذب طلاب وافدين بالمؤسسات التلعيمية.كما أكد وزير التعليم العالي، أن هناك طلاب يسافرون للخارج، موضحا أن وزارة التعليم العالي لديها روافد عديدة من التنوع في مناحي الحياة التعليمية وذلك لتقليل فرصة اغتراب الطلاب، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية ظهرت هذا العام، ضمن التوجه للدولة وزيادة الإنتاجية التعليمة والمؤسسات التعليمية بالدولة.وأوضح الوزير، أنه تم صدور قررات جمهورية كثيرة للجامعات، ودخول جامعات جديدة، مشيرا إلى أنه يتم دراسة الخطط الإستراتيجية للجامعات الأهلية الجديدة ومدى تميزها وتفردها عن الآخرين.