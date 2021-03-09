القصة الكاملة لمنصة التعليم الالكتروني للزمالة المصرية

أطباء: الزمالة المصرية أفضل هدية من الصحة لنا

ماهو مفهوم الزمالة المصرية؟

إنشاء منصة تعليمية إلكترونية لإتاحة الزمالة

تغييرات واسعة سعت وزارة الصحة إليها في الزمالة المصرية لتتفادى أخطاء البرنامج الحالية، وتتيح الفرصة أمام كل الأطباء للحصول عليها.وتهدف الزمالة المصرية إلى تعريف جميع الأطباء بالمهارات الأساسية ويخضع كل طبيب لبرنامج تدريبي يتيح له التعامل بشكل أفضل مع المريض، وتهدف للارتقاء بالمستوى المهنى للأطباء من خلال التدريب العملي وممارسة الأنشطة التدريبية التعليمية والتفاعلية.ولم تكن التغييرات التي أعلنت عنها وزارة الصحة في برنامج الزمالة المصرية هو التغير الوحيد في البرنامج لكن سعت لعقد مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الدولية لتدريب المصريين هناك «الدستور» استعرضت آراء الأطباء في برنامج الزمالة المصرية الجديد وعرضت القصة الكاملة.نرمين مصطفى، طبيبة، رأت أن قرارات وزير الصحة الخاصة بالزمالة المصرية هى أفضل هدية قدمتها للأطباء في الوقت الذي يعانون فيه خلال مكافحتهم لفيروس كورونا، حيث كنا الصف الأول في مواجهة فيروس عانى العالم كله من آثاره.وتابعت "أتمنى أن تلتزم اللجان الفرعية بالقرارات الجديدة للوزارة، وأن يتم تدريب الموظفين العاملين فيها على التحديثات الجديدة حتى يسهل التعاون بيننا، وأن توفر الوزارة رقابة عليهم وتتابع عملهم وتفعل وسائل إتصال بين الزمالة واللجان الفرعية.وقالت ياسمين علاء، طبيبة، إن وزارة الصحة اهتمت في الفترة الأخيرة بتدريب الأطباء ورفع كفاءتهم لتضاهي كفاءة الأطباء في أكبر كليات الطب بالعالم، مشيرة إلى أن نظام الزمالة المصرية كان به بعض النقاط السلبية منها اقتصاره على عدد قليل من الأطباء وبشروط محددة وصارمة، لكن مع التغييرات التي وضعتها الوزيرة وإطلاق موقع إلكتروني خاصة بالزمالة المصرية أصبحت أسهل.أشار إلى أن افتتاح اللجان الفرعية للزمالة في المحافظات والتي افتتحها وزيرة الصحة خلال الشهور الماضية خطوة هامة ودعم جيد للأطباء.البرنامج التدريبى للزمالة المصرية عبارة عن تدريب مخصص للأطباء لمدة من 3 إلى 6 سنوات حسب التخصص يكون تدريب علمي (امتحانات تحريرية) وتدريب عملي (مناوبات وخفارات في المستشفيات)، وطبقًا لمنهج تدريبي يقوم بوضعه أساتذة من كليات الطب المختلفة واستشاريون من مستشفيات وزارة الصحة، ويهدف التدريب بالزمالة المصرية الي تحقيق زيادة المعلومات والمعرفة، اكتساب مهارات إكلينيكية وفنية، تطوير وتعديل السلوك المهنى للأفضل.كان يحصل على الدراسات العليا 55 %فقط من الأطباء بناء على النظام القديم للزمالة المصرية بالإضافة إلى مدة زمنية من 7 إلى 8 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل "مساعد أخصائي"، ولكن بعد تفعيل نظام تدريب الأطباء والبرنامج التدريبي بالزمالة المصرية أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، كما يمكن للطبيب الحصول على درجة أخصائي خلال من3 إلى 5 سنوات.وسعت وزارة الصحة منذ سنوات لدعم وتطوير برنامج الزمالة المصرية علشان يكون برنامج تدريبي قوى ومعترف به دوليًا لكل الأطباء المصريين، ففي عام 2019 وقعت هالة زايد وزير الصحة والسكان مذكرة تفاهم وعقود التعاون بين برنامج الزمالة المصرية وبين قسم الدراسات العليا للتعليم الطبي بكلية طب جامعة هارفارد، لمدة ٣ سنوات، وضمت الدفعة الأولى تدريب 2٠٠ طبيب من المدربين في برنامج الزمالة المصرية على برنامج تدريب المدربين (TOT) للتعليم الطبي لمدة ٩ شهور.وعلى مدار 4 أعوام وبتكلفة حوالى نصف مليار جنيه، وصل عدد المتدربين في عام 2020 إلى 3593 طبيبًا من إجمالي 6200 طبيب مستهدف خلال 7 سنوات، بالإضافة إلى 6986 طبيبًا تم قبولهم للتدريب، كما تم زيادة السعة التدريبية إلى 2515 من ضمن 35777 مستهدف خلال 7 سنوات، وتم تدريب 800 من مدربي الزمالة المصرية على مهارات التعليم والتدريب الطبي من إجمالي 3200 مستهدف، بالتعاون مع كلية طب هارفارد الأمريكية، بالإضافة إلى تدريب 800 على الأبحاث الإكلينكية من إجمالي 3200 مستهدف، كما تم تدريب أكثر من ألف طبيب وصيدلي بالتعاون مع جامعة هارفارد في الفترة من شهر يوليو 2020 حتى الأن، وذلك حسب تصريحات وزيرة الصحة.أنشأت وزارة الصحة أول منصة تعليم إلكترونية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال بنك المعرفة بتكلفة 30 مليون جنيه، لإتاحة برامج التدريب بالزمالة المصرية لكافة الأطباء الملتحقين بالزمالة، كما تم اعتماد الكثير من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية وربطها بالمنصة الالكترونية للتعليم الطبي.