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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:52 م
الخط الأبيض من الليل
الخط الأبيض من الليل
آلاء حسن
طباعة
صدر حديثا عن دار الساقي ببيروت، رواية "الخط الأبيض من الليل" للكاتب الكويتي خالد النصرالله، وتقع في 270 صفحة من القطع المتوسط، لغة الرواية ليست مزخرفة للتناسب مع الفكرة أو الحدث.

الرواية تصنف ضمن أدب المدينة الفاسدة أو الديستوبيا أو عالم الواقع المرير، نصها لا يسير في زمن معين، ومكتوبة بلغة الراوي العليم حتى ثلثها والثلثين الآخرين مكتوبة بلغة الراوي المتكلم، بطل الرواية شخصية متيمة بالقراءة منذ صغره هو في حالة دهشة من جراء الكلمات والحروف والثقافة، مع الوقت هذه الدهشة تتحول بشكل مقنن أو موجهة حتى أنه لا يستطيع أن يقضي يومه دون أن يقرأ ما لا يقل عن 200 صفحة يوميًا مع رغبة والده الدائمة لمحاولة كبح طموحه ورغبته في الثقافة والاطلاع.

يقول الكاتب خالد النصرالله عن الرواية إنها أرادت أن تقترب من الوضع الإنساني الملتبس لشخصية الرقيب الرواية تسير في مسارين لا يلتقيان إلا في النهاية، كما أن بطل الرواية مستلهم من شخصية واقعية في بعض الجوانب على الأقل وقال النصرالله إن ما أراده من خلال النص هو التنبيه إلى أن المهم ليس الموظف الرقيب ولا الإدارات هي المعنية بالمواجهة، فهي في النهاية تتحرك ضمن توجيه وإن لم تدركه، بل المهم هو الفكر المحرك والمنظومة.

وتابع النصرالله: ما كنت أرمي إليه أيضا هو أن التكنولوجيا التي تطورت واتسع نطاقها وسمحت للفرد بأن يدلي برأيه كنوع من الحرية توهمنا بأننا أصبحنا نملك، كلٌّ منا ومن خلال جهازه، إعلامًا خاصًا يعبر عنه.

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«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي