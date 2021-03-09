رئيس «بلطيم» يعقد اجتماعا لمناقشة حماية الأطفال من العنف

عقد اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، اجتماعا مع مديرى وحدات حماية الطفولة العامة على مستوى المركز، لعرض خطة تطوير منظومة حماية الطفل وعملية التحديث المقترحة فى الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والذى قد أطلقه المجلس بمشاركة هيئة إنقاذ الطفولة.وأكد السنوسي، أن لكل الأطفال الحق فى حمايتهم من العنف والاستغلال والإنتهاك، ومع ذلك لايزال ملايين الأطفال حول العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن جميع الأعمار والأديان والثقافات يعانون يوميًا من العنف والاستغلال والانتهاك، كما يتم ذلك عن طريق تعزيز لجان حماية الطفل ووحدات إدارة الحالات من خلال خلق قوة عمل اجتماعية فى مصر.جاء ذلك بحضور الدكتورة ألاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وسماح شبار، مدير وحدة حماية الطفل ببلطيم، وخالد ابراهيم عباس، وكيل إدارة بلطيم التعليمية، وأميرة وهيب، أخصائى الطب النفسى، وعصام بسيونى، أخصائى اجتماعى، والدكتورة الهام درغام، مسئول تنظيم الأسرة ببلطيم.