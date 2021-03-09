النيابة تأمر بتشريح جثتي طفلين توفيا لتناول وجبة فاسدة في الصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثتي طفلين شقيقين، لقيا مصرعهما بعد تناولهما وجبة طعام فاسدة في منطقة الصف، والتصريح بدفنهما، كما قررت استدعاء أفراد أسرتهم لسماع أقوالهم حول الحادث، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.كان قد ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الصف من غرفة النجدة، يفيد بمصرع طفلين شقيقين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جهما جثتي طفلين متوفيين داخل غرفة نومهما بمنزلهما، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود إصابات ظاهرة.بإجراء التحريات تبين أن الطفلين تناولا وجبة طعام فاسدة الأمر الذي أدى لإصابتهما بحالة تسمم ومن ثم وفاتهما في الحال، وبسؤال والدتهما أكدت أنها ذهبت لإيقاظهما من النوم فوجدتهما جثتين هامدتين فقامت بإبلاغ لشرطة مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية في وفاتهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.