الحسين عبدالرازق يكتب: وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!

الصورالمنشورة لترعة العزيزية، ومنظر إمتلائها بالقمامة بعد أيام قليلة من تبطينها، وتطهيرها، وتطويرها، آلمتني كثيرًا، وذكرتني بحكاية كان قد رواها شريرالشاشة الراحل، الفنان عادل أدهم بإحدي المقابلات التليفزيونية.يقول عادل أدهم.. سافرنا إلي كندا لتصويرعدد من المشاهد السينمائية، وكان هنالك مشهد من بين تلك المشاهد سنقم بتصويره علي إحدي البحيرات هناك، ذهبنا بالفعل للبحيرة ونصبنا الكاميرات والمعدات، وأنجزنا جزء كبير من عملنا، ثم أرهقنا التصوير وأتعبتنا برودة الجو، ولاحظ المخرج هذا، فقررأن يمنح الجميع إستراحة مدتها نصف ساعة نواصل من بعدها التصوير.تفرقنا مؤقتًا ووجد كل منا ما يشغله، اهتم بعضنا مثلًا بمراجعة دوره، أو تضبيط ماكياجه، أوهندمة ملابسه، وجلس البعض لتناول الطعام، بينما ترجل آخرون إلي حافة البحيرة من أجل تدخين السجائر، كان من بين هؤلاء المدخنين أحد عمال الإضاءة، إنتهت فترة "البريك" ونادي المخرج علي الجميع، فما كان من صاحبنا عامل الإضاءة هذا إلا أن أخرج سيجارته من فمه ليلقي بها بسرعة إلي مياه البحيرة، وإذا بشاب كندي كان يعمل معنا ضمن طاقم الفيلم، لأن قوانين النقابات هناك."والكلام لايزال للفنان عادل أدهم" تلزم صناع الأفلام بمنح فرص العمل لأبناء البلد بالأفلام التي يتم تصويرها عندهم.. إنتفض الشاب الكندي، وقام بخلع ملابسه وحذائه ثم قفز في البحيرة، التي أوشكت مياهها علي التجمد الناتج عن إنخفاض درجات الحرارة، وراح يبحث كالمجنون عن السيجارة إلي أن وجدها، وما أن أمسك بها، حتي خرج من الماء غاضبا ليصيح في وجه العامل المصري قائلًا: لماذا ؟ لماذا؟.. لماذا فعلت هذا؟لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة، فهل أتيت إلي بلدنا لتشرب منها معنا، أم من أجل تلويثها؟يختتم الفنان الراحل حديثه قائلًا، أخذنا في تهدئة العامل الكندي، علي الرغم من عدم قناعتنا أو اقتناعنا بأن زميلنا قدأجرم!حكاية الفنان عادل أدهم عن العامل الكندي الغيور علي بلده، والحريص كل الحرص علي أن تبقي نظيفة، هو ما يدفعني الآن إلي طرح سؤال واحد صريح ومباشر، وسأصيغه بأسلوب العامل الكندي حتي وإن غضب البعض!لماذا؟ لماذا؟.. لماذا تفعلون هذا؟!لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة فلماذا تريدون إفساد كل ما هو جميل في بلدكم وبلدنا، سواء بقصد أو عن غير قصد؟!لقد قامت الدولة بتبطين الترع لترشيد الفاقد من المياه، كونها سبب إدامة الحياه، ولإنقاذ أهلنا من الأمراض والأوبئة، فألقي البعض بالقمامة فيها، وكأنهم يعاندون الحكومة"وكأنك يابوزيد ما غزيت"!وقبل أن يقول لي أحدهم أنه كان علي الحكومة توفير صناديق القمامة، سأطلب أنا إلي ذلك "الأحدهم" أن يلقي نظرة ولو من بعيد علي أي صندوق للقمامة، ليري بأم عينيه كيف أنه فارغ تقريبًا من الداخل، في حين إكتظ محيطه بالنفايات والمخلفات، وتراكمت علي جوانبه الأكياس والأوراق والقاذورات!ليست المشكلة ياسادة في وجود الصناديق أو قلة أعدادها، وإنما تكمن المشكلة، أو صميم المشكلة في ثقافة شعب لابد من تغييرها.وأخيرًا أقول..سيتبوأ وطننا مكانته التي هو جدير بها ويستحقها، حين ينظر المواطن للدولة نظرة الجندي للقائد، لا نظرة الطير إلي الصائد!حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا وزعيمناقائد جمع الحق والإيمان