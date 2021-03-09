الحسين عبدالرازق يكتب: وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!

الحسين عبدالرازق يكتب: وكأنك يا أبوزيد ما غزيت!
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:49 م
الصورالمنشورة لترعة العزيزية، ومنظر إمتلائها بالقمامة بعد أيام قليلة من تبطينها، وتطهيرها، وتطويرها، آلمتني كثيرًا، وذكرتني بحكاية كان قد رواها شريرالشاشة الراحل، الفنان عادل أدهم بإحدي المقابلات التليفزيونية.
يقول عادل أدهم.. سافرنا إلي كندا لتصويرعدد من المشاهد السينمائية، وكان هنالك مشهد من بين تلك المشاهد سنقم بتصويره علي إحدي البحيرات هناك، ذهبنا بالفعل للبحيرة ونصبنا الكاميرات والمعدات، وأنجزنا جزء كبير من عملنا، ثم أرهقنا التصوير وأتعبتنا برودة الجو، ولاحظ المخرج هذا، فقررأن يمنح الجميع إستراحة مدتها نصف ساعة نواصل من بعدها التصوير.
تفرقنا مؤقتًا ووجد كل منا ما يشغله، اهتم بعضنا مثلًا بمراجعة دوره، أو تضبيط ماكياجه، أوهندمة ملابسه، وجلس البعض لتناول الطعام، بينما ترجل آخرون إلي حافة البحيرة من أجل تدخين السجائر، كان من بين هؤلاء المدخنين أحد عمال الإضاءة، إنتهت فترة "البريك" ونادي المخرج علي الجميع، فما كان من صاحبنا عامل الإضاءة هذا إلا أن أخرج سيجارته من فمه ليلقي بها بسرعة إلي مياه البحيرة، وإذا بشاب كندي كان يعمل معنا ضمن طاقم الفيلم، لأن قوانين النقابات هناك.
"والكلام لايزال للفنان عادل أدهم" تلزم صناع الأفلام بمنح فرص العمل لأبناء البلد بالأفلام التي يتم تصويرها عندهم.. إنتفض الشاب الكندي، وقام بخلع ملابسه وحذائه ثم قفز في البحيرة، التي أوشكت مياهها علي التجمد الناتج عن إنخفاض درجات الحرارة، وراح يبحث كالمجنون عن السيجارة إلي أن وجدها، وما أن أمسك بها، حتي خرج من الماء غاضبا ليصيح في وجه العامل المصري قائلًا: لماذا ؟ لماذا؟.. لماذا فعلت هذا؟
لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة، فهل أتيت إلي بلدنا لتشرب منها معنا، أم من أجل تلويثها؟
يختتم الفنان الراحل حديثه قائلًا، أخذنا في تهدئة العامل الكندي، علي الرغم من عدم قناعتنا أو اقتناعنا بأن زميلنا قدأجرم!
حكاية الفنان عادل أدهم عن العامل الكندي الغيور علي بلده، والحريص كل الحرص علي أن تبقي نظيفة، هو ما يدفعني الآن إلي طرح سؤال واحد صريح ومباشر، وسأصيغه بأسلوب العامل الكندي حتي وإن غضب البعض!
لماذا؟ لماذا؟.. لماذا تفعلون هذا؟!
لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة فلماذا تريدون إفساد كل ما هو جميل في بلدكم وبلدنا، سواء بقصد أو عن غير قصد؟!
لقد قامت الدولة بتبطين الترع لترشيد الفاقد من المياه، كونها سبب إدامة الحياه، ولإنقاذ أهلنا من الأمراض والأوبئة، فألقي البعض بالقمامة فيها، وكأنهم يعاندون الحكومة
"وكأنك يابوزيد ما غزيت"!
وقبل أن يقول لي أحدهم أنه كان علي الحكومة توفير صناديق القمامة، سأطلب أنا إلي ذلك "الأحدهم" أن يلقي نظرة ولو من بعيد علي أي صندوق للقمامة، ليري بأم عينيه كيف أنه فارغ تقريبًا من الداخل، في حين إكتظ محيطه بالنفايات والمخلفات، وتراكمت علي جوانبه الأكياس والأوراق والقاذورات!
ليست المشكلة ياسادة في وجود الصناديق أو قلة أعدادها، وإنما تكمن المشكلة، أو صميم المشكلة في ثقافة شعب لابد من تغييرها.
وأخيرًا أقول..
سيتبوأ وطننا مكانته التي هو جدير بها ويستحقها، حين ينظر المواطن للدولة نظرة الجندي للقائد، لا نظرة الطير إلي الصائد!
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا وزعيمنا
قائد جمع الحق والإيمان
يقول عادل أدهم.. سافرنا إلي كندا لتصويرعدد من المشاهد السينمائية، وكان هنالك مشهد من بين تلك المشاهد سنقم بتصويره علي إحدي البحيرات هناك، ذهبنا بالفعل للبحيرة ونصبنا الكاميرات والمعدات، وأنجزنا جزء كبير من عملنا، ثم أرهقنا التصوير وأتعبتنا برودة الجو، ولاحظ المخرج هذا، فقررأن يمنح الجميع إستراحة مدتها نصف ساعة نواصل من بعدها التصوير.
تفرقنا مؤقتًا ووجد كل منا ما يشغله، اهتم بعضنا مثلًا بمراجعة دوره، أو تضبيط ماكياجه، أوهندمة ملابسه، وجلس البعض لتناول الطعام، بينما ترجل آخرون إلي حافة البحيرة من أجل تدخين السجائر، كان من بين هؤلاء المدخنين أحد عمال الإضاءة، إنتهت فترة "البريك" ونادي المخرج علي الجميع، فما كان من صاحبنا عامل الإضاءة هذا إلا أن أخرج سيجارته من فمه ليلقي بها بسرعة إلي مياه البحيرة، وإذا بشاب كندي كان يعمل معنا ضمن طاقم الفيلم، لأن قوانين النقابات هناك.
"والكلام لايزال للفنان عادل أدهم" تلزم صناع الأفلام بمنح فرص العمل لأبناء البلد بالأفلام التي يتم تصويرها عندهم.. إنتفض الشاب الكندي، وقام بخلع ملابسه وحذائه ثم قفز في البحيرة، التي أوشكت مياهها علي التجمد الناتج عن إنخفاض درجات الحرارة، وراح يبحث كالمجنون عن السيجارة إلي أن وجدها، وما أن أمسك بها، حتي خرج من الماء غاضبا ليصيح في وجه العامل المصري قائلًا: لماذا ؟ لماذا؟.. لماذا فعلت هذا؟
لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة، فهل أتيت إلي بلدنا لتشرب منها معنا، أم من أجل تلويثها؟
يختتم الفنان الراحل حديثه قائلًا، أخذنا في تهدئة العامل الكندي، علي الرغم من عدم قناعتنا أو اقتناعنا بأن زميلنا قدأجرم!
حكاية الفنان عادل أدهم عن العامل الكندي الغيور علي بلده، والحريص كل الحرص علي أن تبقي نظيفة، هو ما يدفعني الآن إلي طرح سؤال واحد صريح ومباشر، وسأصيغه بأسلوب العامل الكندي حتي وإن غضب البعض!
لماذا؟ لماذا؟.. لماذا تفعلون هذا؟!
لقد منحنا الله تلك المياه نظيفة فلماذا تريدون إفساد كل ما هو جميل في بلدكم وبلدنا، سواء بقصد أو عن غير قصد؟!
لقد قامت الدولة بتبطين الترع لترشيد الفاقد من المياه، كونها سبب إدامة الحياه، ولإنقاذ أهلنا من الأمراض والأوبئة، فألقي البعض بالقمامة فيها، وكأنهم يعاندون الحكومة
"وكأنك يابوزيد ما غزيت"!
وقبل أن يقول لي أحدهم أنه كان علي الحكومة توفير صناديق القمامة، سأطلب أنا إلي ذلك "الأحدهم" أن يلقي نظرة ولو من بعيد علي أي صندوق للقمامة، ليري بأم عينيه كيف أنه فارغ تقريبًا من الداخل، في حين إكتظ محيطه بالنفايات والمخلفات، وتراكمت علي جوانبه الأكياس والأوراق والقاذورات!
ليست المشكلة ياسادة في وجود الصناديق أو قلة أعدادها، وإنما تكمن المشكلة، أو صميم المشكلة في ثقافة شعب لابد من تغييرها.
وأخيرًا أقول..
سيتبوأ وطننا مكانته التي هو جدير بها ويستحقها، حين ينظر المواطن للدولة نظرة الجندي للقائد، لا نظرة الطير إلي الصائد!
حفظ الله بلدنا وأعان قائدنا وزعيمنا
قائد جمع الحق والإيمان