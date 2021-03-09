السفير الباباوي بمصر يزور كنيسة دلجا للاقباط الكاثوليك

في إطار استقبال إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، لليوم الخامس على التوالي، لسيادة السفير الباباوي بمصر، سيادة المطران نيقولاس هنري، تستمر الزيارات التفقدية لسيادته لكنائس الإيبارشية، حيث زار سيادة السفير البابوي بمصر، بعض رعايا الإيبارشية، وذلك بمصاحبة صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية.وتضمنت الزيارة تفقد كنيسة مار جرجس بدلجا، وكنيسة السيدة العذراء بالبدرمان، وكنيسة الأقباط الكاثوليك بعزبة حنا أيوب، ورعية العائلة المقدسة بملوي، وكنيسة السيدة العذراء بملوي، هذا وبالإضافة إلى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالبياضية.كان في استقبال سيادتهما الآباء الكهنة، رعاة الكنائس المذكورة، وعدد من المؤمنين، حيث سادت هذه الزيارات التفقدية البهجة والسرور والسعادة لاستقبال ممثل قداسة البابا فرنسيس بمصر، سيادة المطران نيقولاوس هنري.