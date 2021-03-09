والدة الشهيد شريف عمر:« ابنى راح سيناء برغبته وقالى متزعليش لو استشهدت»

في ذكرى يوم الشهيد، في التاسع من مارس، تُروى قصص البطولات، كل شبر من أرض مِصر، يتحدث عن أبطال ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، فسالت على أرضه دماؤهم الغالية، لتكن رمزًا للوطنية، ومثالًا يحتذى به على مر الأجيال.وعلى أرض سيناء الحبيبة الشاهدة على الآلاف من الشهداء التي تظل قصصهم عالقة في الأذهان، وكان منهم المقدم شريف محمد عمر، قائد كمين "إعصار 6" برفح، الذي داهم أحد الأوكار الإرهابية بسيناء، الذي استشهد في 16 مارس 2016 ليلقي ربه في سن الـ33، تاركًا ابنتين صغيرتين.وقالت إيمان غريب، والدة الشهيد شريف محمد عمر، نجل الكابتن محمد عمر، لاعب ومدرب نادي الاتحاد السكندري، ومنتخب مصر العسكري سابقًا، والنائب بمجلس النواب الحالي، إن شهر مارس بالنسبة لها تمر عليه به ذكريات مؤلمة، فبرغم أنها لا تنسي نجلها الشهيد أبدًا، إلا أن خلاله يمر عليها ذكرى ميلاده واستشهاده، ويوم الشهيد فيكون محملً بالكثير من الذكريات والأحداث الصعبة عليها وعلى الأسرة.وأضافت لـ«الدستور» أنها تتذكر كل ما مر عليها مع نجلها شريف، بداية من حلمه بالالتحاق بالكلية الحربية، وتخرجه في الدفعة 96 حربية، وعمله بسلاح المظلات، ثم الانتقال للمنطقة الغربية، ثم كلية ضباط الاحتياط، وتدرج حتى أصبح قائد الأمن في الكلية، ثم الانتقال إلى سيناء في 2015 بناءً على رغبته الخاصة.وتابعت أن نجلها كان طالبًا للشهادة دائمًا وكان يخبرني دائمًا بالتماسك إذا كتبت له الشهادة، وكنت أغضب منه بسبب أنه يردد ذلك كثيرًا، ولذلك لم يخبرني بانتقاله إلى سيناء إلا قبل وفاته بـ4 أشهر وحينها ازداد الخوف والقلق، ولكنه كان يهاتفني يوميًا لكي أطمئن عليه، مشيرة إلى أن نجلها اختار الانتقال لسيناء لأداء الواجب والحرب على الإرهاب، وسعيه لطلب الشهادة، لافتة أنه كان لها معه حديث طويل قبل استشهاده بيوم، ولكنه اختتم حديثه معها بجملة أفزعتها حيث قال"متزعليش يا أمي لو جيتلك بكرة شهيد" وكان يستعد لمداهمة أحد الأوكار الإرهابية، في منزل لجماعة تكفيرية.وتابعت أن شريف طلب من رجاله تأمين المنزل من الخارج، ودخل المنزل بمفرده وأثناء التفتيش عثر على مخزن من العبوات الناسفة بداخله، وبعد الإبلاغ والتجهيز لتفجير المنزل، بدأ بإخلاء محيط المنزل وأثناء ذلك وجد سيدتين منتقبتين لم يتعامل معهما، ولكنهما قامتا بتفجير عبوة ناسفة عن بُعد، وكان شريف مازال في الموقع وهنا انفجرت به العبوة ليستشهد على أثرها، وينال ما تمنى دائمًا.وأكدت والد الشهيد، أن يوم الشهيد برغم أنه يحيي بها آلام يوم استشهاد ابنها وتلقيها الخبر، إلا أنه يؤكد أن دماء جميع أبناء مصر غالية على الوطن، وهو ما تراه من التكريم للشهداء وأسرهم وأمهاتهم وأبنائهم دومًا.ولفتت أنها عندما رأت صورتها مع نجلها الشهيد في الفيديو التي عرضته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة وعلى شاشات التلفزيون، امتزجت الفرحة بالدموع في حالة تتجدد مع كل ذكرى للشهداء، وترى ابنها الذي عاش ومات بطلًا تفخر به الدولة والشعب الذي ضحى من أجله، وأوضحت قائلة " البلد عمرها ما نسيت ولادها، الرئيس معانا دايما وجميع المسئولين"، مشيرة إلى أن بنات الشهيد شريف يحظين باهتمام كبير وبتكريم في المدرسة، بجانب تواجد دائم من الدفعة 96 حربية أصدقاء نجلها، فهم معهم دائمًا في جميع المناسبات، وبجانب ذلك قام اثنان من زملائه ببناء مسجدين باسم الشهيد شريف عمر أحدهما في السويس وآخر بداخل كتيبة في القاهرة.واختتمت حديثها بأن احتفاء الدولة بالشهداء هو فرحة في كل منزل فقد ابنًا أو أبًا أو أخًا، فبرغم الفراق نشعر أن دماء أولادنا غالية، قائلة "الوطن غالي وأولادنا غاليين علينا، ضحوا عشان البلد، وإحنا حاسين أنهم عايشين بينا، وذكراهم هتفضل موجودة دايما في قلوبنا".