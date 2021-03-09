مصادر: زيادة في رحلات الطيران إلى المطارات السياحية (خاص)

كشفت مصادر مطعلة بمطار القاهرة الدولي، عن زيادة الرحلات الجوية الداخلية المتوجهة إلى المطارات ذات المقاصد السياحية عبر طائرات شركة "مصر للطيران" أو الشركات الخاصة خلال المرحلة الراهنة، مع استمرار المبادرات التي أطلقلتها وزارتي السياحة والطيران المدني لزيادة تنشيط السياحة الداخلية، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها لعالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عدد من شركات الطيران الخاصة المصرية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية تسيير رحلات جوية داخلية إلى بعض المدن السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى زيادة معدلات التشغيل الخاصة بشركة مصر للطيران لرحلاتها الجوية المتجهة إلى المطارات السياحية المصرية.وأشارت المصادر إلى أن معظم تلك الرحلات تشهد كثافة ركابية ملحوظة، خاصة مع قرب بدء الفصل الصيفي والذي من المتوقع تكثيف الرحلات الجوية الداخلية، مشددا على تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية على كافة تلك الرحلات.