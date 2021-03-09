مكاسب الدولار العالمية تقوده للارتفاع أمام الجنيه بنحو 3 قروش بالبنوك

سجل متوسط سعر صرف الدولار ارتفاعًا بنحو 3 قروش أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعًا بالارتفاع القوي الذي سجله الدولار عالميًا ليصل لأعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.وزاد سعر الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع بالبنك الأهلي خلال تعاملات اليوم، لكنه زاد إلى مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، في بنوك (التجاري الدولي - مصر - قطر الوطني - اتش إس بي سي - بلوم - كريدي أجريكول - المصرف العربي الدولي).وارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تداولات أمس؛ ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف، وجاء صعود العملة الأمريكية تزامنًا مع ارتفاع عائد السندات الحكومية لآجل 10 سنوات إلى 1.6% بعد تطورات حزمة التحفيز ليسجل الدولار ارتفاعًا مقابل اليورو بنحو 0.5% لمستوى 1.1858 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة أمام الين الياباني ليسجل 108.86 ين.وعلى صعيد بقية العملات، فقد سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو 18.53 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 21.61 جنيه للشراء و21.88 جنيه للبيع بحسب شاشة أسعار البنك الأهلي المصري.وبالنسبة للعملات العربية، بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي 48.95 جنيه للشراء و52.12 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.13 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.