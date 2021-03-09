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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:46 م
الأرز
الأرز
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض.

وقال المركز في بيان له اليوم، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار الأرز التمويني نتيجة لقلة المعروض، مُوضحةً استقرار أسعار الأرز بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يصل سعر الكيلو إلى نحو 8 جنيهات بالمنافذ التموينية، مع توافر مخزون استراتيجي منه، كما يوجد تعاقدات حتى شهر أكتوبر 2021، مُشددةً على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية.

ويتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

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