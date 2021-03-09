الأمن العام يضبط 184 سلاحا ناريا و234 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 184 قطعة سلاح ناري، و234 قضية مخدرات، وتنفيذ 78513 حكما قضائيا متنوعا، وشنت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وذلك خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.