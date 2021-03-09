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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس أوروبا يدعو للتحرك لحماية المهاجرين في المتوسط

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:45 م
مجلس أوروبا
مجلس أوروبا
وكالات
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شجب مجلس أوروبا في تقرير نشر اليوم الثلاثاء "عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية" في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، ما يتسبب بخسارة "آلاف الأرواح البشرية".

وقالت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الانسان في مجلس أوروبا عند عرضها التقرير "منذ سنوات دخلت دول أوروبا في سباق نحو الهاوية لإبقاء الاشخاص الذين يحتاجون حمايتنا خارج حدودنا، ما خلف عواقب كارثية".

وأضافت "ردهم هو أحد أكثر الأمثلة الصارخة على الطريقة التي تمس فيها سياسات الهجرة السيئة بحقوق الانسان وتكلف آلاف الأشخاص حياتهم".

وضعت الوثيقة حصيلة التوصيات التي نشرت في عام 2019 في تقرير سابق صادر عن مجلس أوروبا.

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