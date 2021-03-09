«البترول» تدرس استخدام صور الأقمار الصناعية في الاستكشاف والرصد

يدرس قطاع البترول بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، رصد البقع الزيتية ومراقبة معامل تكرير البترول وتسريب خطوط النقل، كذلك استكشاف الثروات المعدنية الموجودة بالصحراء عن طريق استخدام الصور الطيفية للأقمار الصناعية في عملية الاستكشاف والرصد.وأكد المهندس علاء خشب، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استخدام الأقمار الصناعية في عملية الاستكشاف، لافتًا إلى أن معامل التكرير وخطوط النقل يمكن أن يتم رصدها بصور الأقمار الصناعية لتحديد أماكن التسرب وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لأخطار الحرائق الناتجة عن التسرب البترولي في الخزانات.ومن جهته أكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن وكالة الفضاء تهدف لبناء وتطوير منظومة تصوير معتمدة على الأقمار الصناعية لها القدرة على التصوير الطيفي عالي الدقة لرصد هذة الأثار.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وكالة الفضاء لتفعيل تعاون رباعي مستقبليا لتطوير منظومة التصوير الفضائي للأراضي المصرية، بحضور علاء الدين خشب، نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عابد عز الرجال، رئيس هيئة البترول، والدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول، وعدد من المتخصصين المعنيين بهذه المجالات.