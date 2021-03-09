مصر للطيران تسير 44 رحلة جوية بمطار القاهرة غدًا

تسير مصر للطيران غدًا الأربعاء ١٠ مارس، ٤٤ رحلة جوية بمعدل ٢٩ رحلة دولية، و١١ رحلة داخلية، و٤ رحلات شحن جوى، تنقل أكثر من ٣٦٤٧ راكبا.وتسير الشركة الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، باريس، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، مسقط، اديس ابابا، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.