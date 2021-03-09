مسؤول بقطاع الصحة: ليس من الوارد فرض إغلاق عام في باريس ومحيطها

قال مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الثلاثاء، إن المستشفيات في العاصمة باريس وما حولهاتعاني ضغطا شديدا بسبب انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا، لكن السلطات لا تدرس تطبيق إجراءات إغلاق وعزل عام في هذه المنطقة.جاءت تصريحات جيروم سالومون بعد يوم من توجيه السلطات الصحية في منطقة باريس، التي يقطنها نحو سُدس سكان فرنسا، تعليمات للمستشفيات بإلغاء 40 بالمئة من أنشطتها المعتادة لإفساح أماكنللحالات للحرجة من مرضى كوفيد-19.وقال سالومون لإذاعة آر.تي.إل "فرض عزل عام في منطقة باريس الكبرى ليس مطروحا".وتابع "الإغلاق هو الإجراء الأخير الذي سنطرحه على الحكومة والرئيس إذا أخذنا انطباعا بأن نظام المستشفيات عاجز عن التعامل".