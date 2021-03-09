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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في الدقهلية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:42 م
ضبط
ضبط
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يجمع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية بالاشتراك مع عامل في الخارج بمحافظة الدقهلية.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما حاصل على بكالوريوس، وأخر عامل يتردد على إحدى الدول للعمل بها، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية.

ويقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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