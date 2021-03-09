وزيرة البيئة بمجلس الشيوخ خلال أيام

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ خلال أيام اجتماعًا مع وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ومن المقرر أن يسبقه لقاء يجمع أعضاء اللجنة بعد تشكيلها لبحث مقترحات النواب التى ستقدم لوزيرة البيئة.وقال عمرو عزت وكيل اللجنة إنه سيأخذ على عاتقه البحث عن تشريعات تدعم وتساند العمالة غير المنتظمة والتى تمثل كتلتها 14 مليون عامل، مشيرًا إلى أنه أجرى دراسة حول الحالة الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وسيدقق في المشاكل التى تواجههم للبحث عن تشريعات تحلها.