بعد تكريمه من الرئيس.. القصة الكاملة للطبيب الفاقد بصره أثناء العمل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكريم الدكتور محمود سامي قنيبر، الفاقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ في مايو الماضي، وذلك في يوم الشهيد تكريما لما قدمه الطبيب من تضحيات جليلة لخدمة وطنه أثناء الجائحة.. وفيما يلي نستعرض القصة الكاملة للطبيب الفاقد بصره.كانت البداية في مايو الماضي، عندما انضم الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، وفقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله بالمستشفى، ما تسبب في رفع ضغطه، وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرًا.وعلي الفور قررت رئاسة مجلس الوزراء علاجه على نفقة الدولة بالمركز الطبي العالمي، وأثناء خضوعه لجلسات العلاج هناك أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفدا له للاطمئنان على حالته وتهنئته بعيد الفطر، ويحمل هدية له.وبعد أشهر من العلاج، أكد الطبيب أنه تعرض لتلف شديد في أعصاب عينيه بنسبة 99% في اليسرى و90% في اليمنى، ما يرجح بشكل كبير عدم عودة نظره إليه مرة أخرى.وأضاف سامي خلال حديثه لـ"الدستور"، أنه بدأ في التأقلم هو وأسرته على وضعه الجديد، لافتا إلى أنه يعلم أن هناك عدد من المكفوفين يعملون في عدد من الوظائف الإدارية في الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة ويريد أن يعمل هو الأخر هناك بعدما توقف عمله كطبيب بسبب فقدانه للبصر، مطالبا وزارة الصحة ونقابة الأطباء بعدم التخلي عنه ونسيانه لأن حياته باتت متوقفة.وفي الانتخابات البرلمانية الماضية تقدم الدكتور محمود سامي، بأوراق ترشحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة سيدي سالم والرياض بكفر الشيخ، وحصل على رمز "السماعة الطبية" مستقل، ولكن الفوز لم يكن حليفه وخسر الانتخابات.فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ، أمس الإثنين، أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ للدكتور محمود، بإيجار رمزي سيتسلمها خلال أيام، مؤكدة أن الدكتور البطل أحد أبطال الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث ضحى بنفسه في سبيل توفير خدمة طبية للمرضى لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية.واليوم قام الرئيس السيسي، في يوم الشهيد، وفي أول تعليق للطبيب على التكريم اختص به "الدستور"، قال إنه يشعر بالامتنان والفرحة لتذكر الرئيس له وعدم نسيانه، خاصة بعد أن نسى قصته الكثيرون خلال الفترة الماضية، موجها الشكر مرة أخرى للرئيس على تلك اللافتة الرائعة والتي كان مفادها "إحنا مش ناسينك".