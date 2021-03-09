موسكو تستضيف مؤتمرا للسلام في أفغانستان يوم 18 مارس

قالت وكالة تاس للأنباء اليوم الثلاثاء، إن وزارة الشؤون الخارجية الروسية تعتزم عقد مؤتمر في موسكو يوم 18 مارس لبحث السلام في أفغانستان.لكن الوكالة لم تنشر تفاصيل عمن سيحضرون هذا المؤتمر.وتدعو خطة سلام في أفغانستان وضعت الولايات المتحدة مسودتها واطلعت رويترز عليها أمس الاثنين إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلا من الحكومة الحالية لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، علىأن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقف لإطلاق النار.