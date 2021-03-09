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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق ووصول 65 رحلة سياحية بمطار شرم الشيخ اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:36 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 65 رحلة جوية داخلية ودولية تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية لنقل نحو 11 ألف راكب بمختلف الجنسيات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

كان مطار شرم الشيخ قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI" ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

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