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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«عزبة العثمانلي».. تعيين صديق نجل أردوغان رئيسًا لصندوق الثروة السيادي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:35 م
صندوق الثروة السيادي
صندوق الثروة السيادي
أمينة ذكى
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قررت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، تعيين صديق نجل الرئيس التركي، سالم أردا إيرموت، رئيسًا لصندوق الثروة السيادي، ليحل محل دونمز فوز دونماز، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية.

ووفقا لوسائل اعلام تركية محلية، فإن إيرموت هو الصديق المقرب لنجل الرئيس التركي بلال أردوغان، منذ مرحلة الدراسة، فقد درسا معًا في مدرسة الإمام الخطيب الثانوية، وتخرجا منها معًا عام 1999.

وسالم أردا إيرموت، من مواليد كرمان عام 1980، هو زميل لبلال أردوغان، نجل رجب طيب أردوغان، منذ التحاقه بثانوية كارتال إمام خطيب، وتخرج في جامعة بوغازتشي، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في عام 2004، وبدأ حياته المهنية كمستشار للصحافة والعلاقات العامة في رئاسة الوزراء في إسطنبول عام 2005.

كما سبق وشغل إيرموت عضوية مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية، بعد إشراف شركة «أردا إيرموت» على إدارة الخطوط الجوية التركية. وبالإضافة إلى ذلك، كان شغل مناصب متعددة في الشركة مثل رئيس الجودة، ورئيس إدارة الإيرادات، ورئيس المبيعات، ومدير المشتريات، ومدير الحسابات الخارجية، ومدير التسويق، ومدير المقصورة، وكذلك رئيس مبيعات البلقان الأوروبية.

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