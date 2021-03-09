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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخميس.. وصول جثمان المصري المقتول بعيار ناري في السعودية للقاهرة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:42 م
عشري محمد حسن
عشري محمد حسن
وفاء علي
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أكد مصدر أنه من المقرر أن يصل جثمان المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة الماضية إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر أيضًا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن"، الخميس المقبل، على خطوط مصر للطيران رحلة رقم 2652 وصول مطار القاهرة الساعة 2:40 بعد الظهر.

وأضاف المصدر في تصريح خاص للدستور، أن حسين سامي محمد حسن ابن شقيق المواطن المصري عشري محمد حسن قد غادر مستشفى الشميسي بالرياض بعد إجراء عمليتين جراحية؛ لاستخراج المقذوف من ذراعه.

وكانت تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضًا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".

وتواصلت وزيرة الهجرة مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، ومتابعة جميع التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض.

وأضافت الوزيرة أنه ستتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن سبب الحادث خلافًا وقع بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

الجدير بالذكر أن السلطات السعودية ألقت القبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع الآن للتحقيقات.

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