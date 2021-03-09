بسمة وهبة تعتذر عن «قنديل ام هاشم»

اعتذرت الإعلامية بسمة وهبة عن تقديم برنامج "قنديل أم هاشم"، والذي كان من المقرر انطلاقه على شاشة قناة الحياة خلال الفترة المقبلة وكان البرنامج ينتمي لبرامج الهارد توك.وعلمت الدستور أن السبب الرئيسي لاعتذار بسمة وهبة عن البرنامج هو انطلاق برنامج "يوم ليك" للإعلامية سمر يسري والذي يتشابه في محتواه مع فورمات البرنامج الذي كان من المقرر أن تقدمه بسمة وهبة لذا فضلت الاعتذار عنها رغم تسجيل أكثر من حلقة.على جانب آخر، تلقت بسمة وهبة عرضا مغريا للعودة إلى شاشة قناة المحور وذلك ببرنامج رمضاني على غرار ما قدمته من برنامجها الشهير "شيخ الحارة".وتجري إدارة قناة المحور حاليا التحضيرات والاستعدادات للاستقرار على التفاصيل النهائية لبرنامج بسمة وهبه في الخريطة الرمضانية على شاشة المحور.