جامعة الإسكندرية تشارك فى افتتاح معرض «EDU GATE»

تشارك جامعة الإسكندرية في أعمال المعرض والملتقى الدولي الثامن للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021 والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ مارس ٢٠٢١ بالقاهرة.وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مشاركته فى افتتاح المعرض اليوم، إن جامعة الإسكندرية تشارك بجناح داخل المعرض لعرض البرامج المتميزة والخدمات التعليمية والبحثية والأكاديمية التى تقدمها الجامعة للطلاب داخل مصر وخارجها.وتابع أن ذلك بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية ولاسيما الجديدة والمستحدثة التى تتواكب مع سوق العمل المحلي والدولي، والشراكات الدولية على تلك البرامج التي يتم بموجبها منح درجات علمية مزدوجة أو مشتركة لخريجي تلك البرامج، كما يتم خلال المعرض الرد على استفسارات الطلاب وذويهم فيما يتعلق بآلية التقديم والتنسيق وشروط القبول.ولفت إلى أن هذا المعرض يعد فرصة مهمة فى وجود العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية من مصر والعالم، بالإضافة إلى العديد من مسئولي وخبراء التعليم العالي الدوليين، وآلاف الزوار من الباحثين عن فرص تعليمية مميزة.