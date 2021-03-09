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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

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مصدر بـ«التعليم»: إعلان نتيجة «أولى وتانية ثانوي» بعد 20 مارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:30 م
امتحان
امتحان
ريم محمود
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تنتهي امتحانات الصف الثاني الثانوي 11 مارس الجارى، وبدأ الطلاب في التساؤل عن موعد نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور"، أن النتيجة سوف تظهر للطلاب على التابلت وتكون بطريقة التقييم مثل العام الماضي، مؤكدة أنه من المتوقع ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد 20 مارس الجاري.

وحذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الروابط الوهمية المنتشرة عبر السوشيال ميديا.

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي، في تصريحات سابقة لـ"الدستور، إن الوزارة لم تحدد بعد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأضاف شوقي، أن النتيجة ستظهر فقط على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسوف يتم إعلان التفاصيل والرابط من خلال بيان رسمي يصدر عن الوزارة.

وأكد وزير التعليم أن أي شيء أخر أو روابط أخرى تٌنشر عن النتيجة ما هي إلا كذب وتضليل، موجهًا رسالة للطلاب وأولياء الأمور قائًلا: "لا تلتفتوا إليها".

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