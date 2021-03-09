الصحة تناشد الفئات المستحقة بالتسجيل على موقع «لقاح كورونا»

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من الفئات المستحقة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقي اللقاح.وأكدت الوزارة أن اللقاحات يتم إخضاعها للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.يذكر أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.