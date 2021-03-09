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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يؤكد أهمية دور المجتمع الأهلي في مواجهة المشكلة السكانية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:26 م
اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية
ولاء القاضى
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استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور إمام فوزي مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية.

تأتي هذه الزيارة على هامش عقد ندوة تثقيفية بشأن مناقشة القضية السكانية وقانون الجمعيات ولائحته التنفيذية بقاعة المؤتمرات بمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم.

ورحب المحافظ بالحضور، مؤكدًا أهمية دور منظمات المجتمع الأهلي في مواجهة المشكلة السكانية والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فضلًا عن المسؤولية التي تقع علي عاتق المواطن وإيمانه بما يعود عليه من النفع من خلال مواجهة المشكلة السكانية.

كما أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أنه جاري تنظيم أنشطة عديدة في مجال التوعية بالمشكلة السكانية والدعوة إلى برامج تنظيم الأسرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية السكانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي المواطن، وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع.

وفي ذات السياق شهد محمد موسى نائب المحافظ فعاليات الندوة التثقيفية والتي نظمتها الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة فرع المنوفية، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التوعية بالقضية السكانية والتصدي لفيروس كورونا وكذا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي.

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