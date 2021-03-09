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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواقع دولية تتغزل في مصر: من أفضل 20 وجهة سياحية في العالم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:26 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
فاتن غلاب
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نشر موقع "ترافيل بلس" الأمريكي المتخصص في السياحة والطيران، تقريرًا عن "الوجهات السياحية العالمية الشهيرة التي يمكن للمسافرين الأمريكيين زيارتها في الوقت الحالى"، حيث جاءت مصر ضمن أهم عشرين مقصدا سياحيًا على مستوى العالم على استعداد لاستقبال السائح الأمريكي الآن.

وأوضح التقرير أن المقاصد التي تم اختيارها تعتبر من المقاصد المفضلة التي ترحب بزيارة السائح الأمريكي لها وتقوم بوضع وتطبيق اشتراطات سلامة صحية للحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى بعض الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها مصر في هذا الصدد ومنها طلب الحصول على شهادة PCR سلبي يتم إجراءاها قبل 72 ساعة من موعد المغادرة لدخول مصر.

وفي سياق متصل، نشر موقع "eTurbonews" المتخصص في مجال السياحة والسفر فيديو قصير تحت عنوان "المقاصد الدولية المفتوحة خلال جائحة كورونا، حيث جاءت مصر في المرتبة الثانية بين المقاصد السياحية الخمس التي كانت من أوائل المقاصد التي بدأت في استقبال السائحين أثناء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعرض الموقع من خلال الفيديو صورة للهرم الأكبر وتمثال أبو الهول، مشيرًا إلى إعلان مصر عن استئناف العديد من الأنشطة السياحية بما في ذلك فتح منطقة أهرامات الجيزة منذ يوليو الماضي.

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