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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: لا تطعيم ضد كورونا بالمراكز الخاصة.. نحن الجهة الوحيدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:49 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا يوجد تطعيم ضد فيروس كورونا في المراكز والمستشفيات الخاصة، موضحة أن المواطنين يحصلون على اللقاح من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين للحصول عليه.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

كما أكد مجاهد أن المنصة الوحيدة في مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان http:www.egcovac.mohp.gov.eg، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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