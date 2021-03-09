رئيس الحكومة الليبية يعقد اجتماعا مغلقا مع عقيلة صالح

يعقد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة اليوم الثلاثاء، اجتماعا مغلقا مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وذلك وفقا لما نقلته وسائل اعلام عربية منذ قليل.يأتي هذا فيما استأنف اليوم الثلاثاء، أعضاء البرلمان الليبي جلستهم الثانية في مدينة سرت الليبية، وذلك لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وكان البرلمان قد عقد، أمس الاثنين، جلسته الأولى بنصاب قانوني عقب حضور 132 نائبا، استعرضوا خلالها ملاحظاتهم على التشكيلة الحكومية، وتقرر في نهاية الجلسة تعليقها إلى اليوم الثلاثاء، واستدعاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه.وقد دعا رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال افتتاح جلسة البرلمان، أمس، إلى "تجاوز أي عقبات من أجل إنجاز الاستحقاق المقبل وهو تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021.