المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة عن صورة السيدات في الإعلام

نظم المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع برنامج النساء فى الأخبار ندوة بعنوان صورة المرأة فى الإعلام"، وذلك بحضور الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الإعلام بالمجلس، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن ورئيس شبكة قنوات dmc،ونشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والرئيس التنفيذي لقناة ten، وهبه باشا عضوة لجنة الاعلام بالمجلس، وفاطمة فرج المديرة الإقليمية لبرنامج النساء فى الأخبار فى المنطقة العربية، والدكتورة منى مجدي مديرة التوازن الجندري لبرنامج النساء فى الأخبار ، والإعلامية دينا والي وذلك عبر الإنترنت من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.وأشارت الدكتورة سوزان القلينى إلى دور لجنة الإعلام بالمجلس فى إصدار الكود الإعلامي والخاص برصد صورة المرأة فى وسائل الإعلام لتناول قضايا المرأة فى وسائل الإعلام المختلفة والدراما بموافقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفة أن اللجنة رصدت صورة المرأة فى الدراما والبرامج والإعلانات خلال شهر رمضان وصدر تقرير علمي متكامل يتضمن إيجابية صورة المرأة فى الدراما خلال عامين ٢٠١٩ -٢٠٢٠بشكل أكبر من الأعوام السابقة ومتوافق مع الكود الإعلامي الذى أصدره المجلس.وطالبت الدكتورة سوزان القلينى وسائل الإعلام بالتوازن بين الجنسين فى الإعلام من خلال التركيز على الأدوار الإيجابية التي تقدمها المرأة فى المجتمع وعدم التركيز على السلبيات لأنها تعطي صورة خاطئة عن المرأة، مشيرة إلى أن هناك صورة أعدها أحد الأطفال فى الهند عن الأدوار التى تقدمها أمه في البيت فتصدرت غلاف وثيقة حقوق الانسان والتوازن بين الجنسين في الهند وكذلك الصحف الهندية واصبحت تعبر عن التوازن بين الجنسين فى المجتمع الهندي وأعطت إيجابية للأدوار التقليدية التي تؤديها المرأة في المنزل وهي أدوار تزيد عن ١٤ دور كلها بدون أجر تقوم بها المرأة بشكل يومى ويضاف إلى ذلك الأدوار التي تؤديها المرأة العاملة للمرأة العاملة.وطالبت الدكتورة سوزان في نهاية كلماتها بضرورة التعاون والتكامل بين كل مؤسسات الدولة والمجلس القومي للمرأة من اجل تحقيق ما نطمح اليه من التوازن بين الجنسين.وتوجهت فاطمة فرج المديرة الإقليمية لبرنامج النساء فى الأخبار فى المنطقة العربية الشكر إلى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى على اهتمامها بقضية النساء العاملات فى غرف الاخبار وتقديم الدعم لمناقشة قضيتهم من خلال تلك الندوة، مؤكدة أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على العمل بوسائل الإعلام وإن النساء هن الأكثر ضررًا بتلك الجائحة.كما أوضحت فاطمة أن برنامج النساء فى الاخبار فى المنطقة العربية عمل على عدة محاور خلال الست أعوام الماضية لضمان تمكين المرأة فى صناعة الإعلام منها أهمية تأكيد وجود المرأة فى المناصب القيادية، وأهمية توفير بيئة العمل التى تساعد المرأة على الإبداع.أكدت منى عبد المقصود على أهمية تطوير غرف الأخبار وتوفير المعلومات اللازمة للصحفيين لينعكس ذلك بالإيجاب على المؤسسات الإعلامية كما قدمت عرض توضيحي يستعرض التوازن الجندري في المحتوى الخبري باختلاف مستوياته.أكد نشأت الديهي على الدور الهام للمرأة وقناعة القيادة السياسية بدور المرأة والدليل على ذلك تواجدها فى المناصب القيادية ودوائر صنع القرار ممثلة في الوزارات والمناصب العامة ونائبات فى البرلمان والشيوخ كما أكد على ضرورة تمكين المرأة كقناعة لأن السيدات صاحبات الكفاءات كثر ولابد من ان نفسح لها الطريق للحصول على حقها في العمل الإعلامي.وأشار إلى تأثير المرأة داخل غرف الأخبار غير كافي وتستحق المرأة أكثر من ذلك لوجود فجوة بين الواقع والمأمول فى غرف الأخبار، مشيرا الى أنه لا يزال يغلب على المجتمع الثقافة الذكورية والتى لابد من تغييرها.وأكد محمود مسلم على أن المرأة تحصل على دورها الحقيقي فى شتى المجالات بكفائتها بوجود رغبة حقيقية لديها لتحقيق الذات،مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى وجود إعلاميات ناجحات يتصدرن المشهد فى القنوات الفضائية يوجد أيضا العديد من النساء داخل غرف الأخبار وخلف الكاميرات يثبتن كفاءتهن وتميزهن العمل الإعلامي.وأكدت هبة باشا على أن المرأة العاملة بالصحافة تعاني من عدم توافر البيئة المناسبة للإبداع وأن كل نجاحتها وابداعها يكون نابع من شخصية ارادت التميز مضيفة ان جائحة كورونا كان لها تأثير إيجابي بعض الشئ على المرأة العاملة من خلال العمل بالمنزل بشرط عدم تأثيرها ماديا .