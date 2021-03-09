الجمعة.. «القومى للمسرح» يقيم دراسة نقدية تتناول عرض «لحظة حب»

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة خالد جلال؛ يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "لحظة حب"، في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل، بمقر المركز القومي للمسرح الكائن بـ9 ش حسن صبري بالزمالك.بحضور المشاركين بعرض "لحظة حب" إنتاج مسرح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يتحدث فيها كل من المؤرخ المسرحي الدكتور عمرو دوارة، والناقد المسرحي أحمد عبد الرازق أبو العلا، ويدير الدراسة النقدية الناقد المسرحي عماد مطاوع.