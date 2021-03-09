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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: تركيا بدون مصر ستظل في وحدة وعزلة دائمة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:22 م
جامعة جالاتا سراي
جامعة جالاتا سراي
أمينة ذكى
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أثارت تصريحات مسؤولون أتراك بإن أنقرة مستعدة لـ"فتح فصل جديد" مع مصر ودول الخليج، وطي صفحة الخلاف القائم معها منذ سنوات، حالة من الجدل الكبير في الأوساط التركية، حيث اعتبر العديد من المثقفين والكتاب أن هذه الخطوة كان لابد منها، معتبرين أن تركيا بدون مصر ستظل في وحدة وعزلة دائمة.

وفي هذا السياق قال الأستاذ بجامعة جالاتا سراي، علي قايق دمير «لقد رأينا دائمًا أن العلاقات مع مصر ستتحسن»، وفي تقرير لجريدة «بيرجون» التركية، علق دمير على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الدفاع، خلوصي آكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالين حول الأوضاع بين مصر وتركيا. وقال «لقد رأينا دائمًا أن العلاقات مع مصر ستتحسن. من المهم جدًا اتباع سياسة التوازن هذه لحل التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط».

وأضاف دمير: «أعتقد أن الانفتاح المصري سيغير الموازين. إنه انفتاح متأخر. لكنها السياسة الصحيحة للتغلب على كل شيء عن طريق التفاوض ووشدد على ضرورة تجنب تركيا للعداء مع مصر قائلًا «يجب أن تقلل تركيا من العداء لزيادة القوة، ويجب أن تنشئ وتوطد الصداقة السياسية المتوازنة».

أما الأستاذ المساعد بجامهة قدير هاص التركية، صالح بيكتاشي فقال إن «هناك سببان للتقارب مع مصر. أولهما قضية شرق المتوسط. فالجرف القاري لمصر مهم جدًا هنا. ثانيًا نحتاج إلى مصر في ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تطوير العلاقات التجارية بين البلدين».

وتابع بيكتاشي «إن الخلاف مع مصر لا معنى له بالنسبة لدولة بالشرق الأوسط. إذا لم يكن لدينا مصر، فسوف تزداد وحدتنا في المنطقة. لهذا السبب من الضروري الحفاظ على توازن العلاقات. كما أن الغاز المصري مهم بالنسبة لنا».

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