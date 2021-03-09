رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار وزير الرى يؤكد تنفيذ تأهيل الترع بجودة وصورة ممتازة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 12:21 م
مستشار وزير الرى
مستشار وزير الرى
وائل القمحاوى
طباعة
تفقد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، أعمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى كفر الشيخ، بحضور المهندس أشرف المحمدى رئيس الإداره المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة،ومنها ترعة المربط بطول 9 كيلو متر،  وترعة الحلافى بطول 6،5 كيلو متر، وترعة زوبع بطول 5،85 كيلو متر.

كما تفقد المشرف العام على المشروع، بحضور المهندس عبد الله حامد مدير عام التوسع الأفقي والمشروعات، ترعة كوم الحجنه بطول 5،25  كيلو متر، وترعة راغب بطول  5،85 كيلو متر، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.

وقال المهندس محمود السعدي، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، ويساهم في ترشيد المياه المستخدمة بري الأراضي الزراعية.

وأكد السعدى، أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وتقليل الفاقد من المياه، مشددا على تنفيذ الأعمال بصورة ممتازة وتلافي بعض الملاحظات التي يتم رصدها اثناء المرور، بحانب ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

موضوعات متعلقة

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

النيابة تستمع لشهادة طبيبة في «تحرش طفلة المعادي»

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

image description

بتكلفة 148 مليون.. مشروع دعم فني للحلول المتكاملة للمياه بأسيوط

الأكثر قراءة

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«تحرش طفلة المعادي».. أبرز جرائم الأسبوع

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إصابة 6 أشخاص بكورونا بعد تلقيهم اللقاح في كوريا الجنوبية

مواعيد قطارات المنصورة الزقازيق اليوم الثلاثاء 9-3-2021

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

إضراب يشل حركة القطارات في الجزائر

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

«الخط الأبيض من الليل» جديد خالد النصرالله عن دار الساقي