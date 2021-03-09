مستشار وزير الرى يؤكد تنفيذ تأهيل الترع بجودة وصورة ممتازة

تفقد المهندس محمود السعدي مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون مجلس النواب وإدارة المياه والمشرف على مشروع تأهيل الترع، أعمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى كفر الشيخ، بحضور المهندس أشرف المحمدى رئيس الإداره المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة،ومنها ترعة المربط بطول 9 كيلو متر، وترعة الحلافى بطول 6،5 كيلو متر، وترعة زوبع بطول 5،85 كيلو متر.كما تفقد المشرف العام على المشروع، بحضور المهندس عبد الله حامد مدير عام التوسع الأفقي والمشروعات، ترعة كوم الحجنه بطول 5،25 كيلو متر، وترعة راغب بطول 5،85 كيلو متر، بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهابات.وقال المهندس محمود السعدي، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمثابة نقلة حضارية بالمحافظات، ويساهم في ترشيد المياه المستخدمة بري الأراضي الزراعية.وأكد السعدى، أن المشروع يستهدف تطوير شبكة الترع والمصارف والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، وتقليل الفاقد من المياه، مشددا على تنفيذ الأعمال بصورة ممتازة وتلافي بعض الملاحظات التي يتم رصدها اثناء المرور، بحانب ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.