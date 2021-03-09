9954 إصابة جديدة و282 وفاة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية تسجيل 9954 إصابة جديدة و282 وفاة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الوزارة -وفقًا لراديو بولندا اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس بلغ مليونًا و811 ألفًا و36 شخصًا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 45 ألفًا و599 حالة.يُشار إلى أنه تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في بولندا في 4 مارس 2020.